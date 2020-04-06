مقربان من أميركا يتصارعان على رئاسة العراق

2020/04/06 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أعلنت نحو 10 فصائل عراقية مسلحة رفضها الحاد لتكليف عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء العراقي، المنصب التنفيذي ...

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