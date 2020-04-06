النهج الوطني” تتوعد بمساءلة مصدري “العفو الخاص

2020/04/06 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

توعدت كتلة النهج الوطني، الاثنين، رئيسي الجمهورية والوزراء بمساءلة ومحاسبة قانونية ومجتمعية بعد شروعهما...

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