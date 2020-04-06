2020/04/06 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز
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النهج الوطني” تتوعد بمساءلة مصدري “العفو الخاص) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
توعدت كتلة النهج الوطني، الاثنين، رئيسي الجمهورية والوزراء بمساءلة ومحاسبة قانونية ومجتمعية بعد شروعهما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النهج الوطني” تتوعد بمساءلة مصدري “العفو الخاص) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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