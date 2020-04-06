قائد طيران جيش العراق يؤكد جاهزية قاعدة الحبانية

2020/04/06 | 11:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد طيران الجيش العراقي اللواء الركن سمير زكي، اليوم الاثنين، جاهزية قاعدة الحبانية الجوية للعمليات العسكرية في المنطقة الغربية....

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