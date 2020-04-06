داخلية اقليم كوردستان تبقي على الاجراءات الحالية للحظر لغاية صدور تعليمات جديدة

2020/04/06 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة داخلية اقليم كوردستان يوم الاثنين الابقاء على الاجراءات الحالية لحظر التجوال لحين اصدارها قرارات جديدة في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها تجري مناقشة لمقترحات المحافظين والادارات المحلية المستقلة وقريبا ستصدر الوزارة بيانا تحدد فيه تعليمات جديدة تخص الحظر.

واضاف البيان ان حظر التجوال سيستمر على ما هو عليه حاليا لحين صدور تعليمات جديدة.

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