ترمب يعلن ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير منطقتي كوارث ويوجه بتقديم المساعدات الفدرالية

2020/04/06 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير، منطقتي كوارث على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووجه ترمب برنامج المساعدة الفدرالي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة والسلطات المحلية لمواجهة كورونا، مبينا أن التمويل الفدرالي، بما فيه التمويل المباشر من برنامج المساعدة الفدرالي، في متناول الدولة وأجهزة الحكم المحلية وكذلك بعض المنظمات غير الربحية، من أجل اتخاذها إجراءات وقائية طارئة في جميع المناطق المتضررة من العدوى.

وأشار الرئيس الأميركي الى تراجع الوفيات في ولاية نيويورك والذي وصفه بالأمر الجيد، مجددا دعوته لشعبه بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل، فيما لفت الى ان عقار الكلوروكوين سيكون عقارا عظيما لعلاج فيروس كورونا المستجد.

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