2020/04/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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الإعلام الأمني تؤكد ملاحقة مستهدفي الشركة الأمريكية في البصرة وتصفهم بـ ’’الخارجين عن القانون’’

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخترجية، الجمعة، تسيير رحلتين لنقل العراقيين العالقين في الاردن الى مطار بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالتنسيق مع خلية الأزمة المركزية، ووزارة النقل، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الخا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (03 نيسان 2020)، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية ل

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، الأحد (29 آذار 2020) عن القوات المنسحبة من قاعدة k1 في محافظة كركوك.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن قوات التحالف الدولي أن "قاعدة كركوك الجوية في العراق، استخدمت من قبل قوة المهام ا

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