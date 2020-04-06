القوة الجوية تنفذ واجباً إلى الصين لجلب مستلزمات طبية تساعد في مكافحة كورونا

2020/04/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفذت قيادة القوة الجوية، الإثنين، واجباً إلى الصين لجلب مستلزمات طبية تساعد في مكافحة فيروس كورونا....





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