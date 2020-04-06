السليمانية تقرر إنهاء الحظر الشامل وتصدر تعليمات جديدة

2020/04/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة السليمانية، الاثنين (6 نيسان 2020)، إيقاف قرار الحظر الشامل المفروض على المحافظة، لكنها أصدرت تعليمات جديدة للإبقاء على الحظر الجزئي، المفروض منذ انتشار فيروس كورونا في الإقليم.

وقالت قائممقامية السليمانية في بيان ل، إنها قررت "رفع الحظر الشامل اليوم الساعة 12 ظهراً، واستمرار تشديد الإجراءات الوقائية بالمحافظة".

وأضافت، أن محال الأسواق سوف يُسمح بفتحها من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الساعة السادسة مساء".





وأشارت الى سماحها ايضاً بـ "فتح الأفران والمخابز بأوقات محددة وبإشراف لجان من القائممقامية".

كما وافقت القائممقامية، بحسب البيان، على "فتح شركات توزيع المواد الغذائية الجملة من الساعة الثامنة الى الساعة الواحدة ظهراً، بالإضافة الى فتح مراكز بيع الخضار بالجملة، من باب واحد، شرط اجراء تعقيم شامل للمتبضعين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان محمد قادر، أن حظر التجول الشامل خلال اليومين الماضيين في الإقليم جنبنا وقوع كارثة كبيرة.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرض حظر التجول والإجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الصحة، خاصة بعد ارتفاع الحالات نتيجة لإقامة مجلس عزاء في أحدى أحياء مدينة أربيل جنبنا انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة".

وأضاف أنه "أخذنا عينات عديدة من سكان حي كاريزان ونتوقع حصول عدد آخر من الإصابات من الملامسين لذا نهيب بالمواطنين المزيد من الالتزام".

وبين قادر أنه "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تشديد وفرض العقوبات الصارمة على كل من يقيم مجالس العزاء ويساهم بنشر التجمعات التي تزيد من حالات الإصابة وانتشار الفيروس بصورة كبيرة"

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان، قد أعلنت، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت صحة الإقليم في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إنها "تعلن احصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 10 اصابات اجمالية ليرتفع العدد الكلي الى 214 حالة بينها حالتي وفاة و74 حالة شفاء تام".

بغداد اليوم-البصرة

أعلن قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر السعيدي، الاثنين (06 نيسان 2020)، تسجيل أربع إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في القضاء، غربي البصرة.





وقال السعيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضاء الزبير الواقع غربي البصرة، سج

بغاد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنها "سجلت 4 حالات جديدة".

وبينت أن "حالة واحدة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في المشخاب، وثلاث&

بغداد اليوم- متابعة

كشفت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين (6 نيسان 2020)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا سجل تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وذكر المعهد أنه "على الرغم من أن أعداد المصاب

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