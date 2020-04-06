مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: ننتظر الوقت المناسب لفتح ملفات الفساد في البصرة

2020/04/06 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في مجلس محافظة البصرة المنحل كريم الشواك، التريث بكشف ملفات الفساد في الوقت الراهن، عازيا السبب أن فتح ملفات الفساد في الوقت الحالي لا فائدة منها في ضل تنامي حيتان الفساد داخل المؤسسات الحكومية على حد قوله.وقال عضو المجلس الشواك في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين إن “ملفات الفساد داخل المحافظة كبيرة […]

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