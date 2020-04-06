استجابة لنداء الاستغاثة.. الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في منطقة الكرادة وسط بغداد

2020/04/06 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الإثنين، حملة تعفير وتعقيم لاحد الاحياء في منطقة الكرادة وسط بغداد للوقاية من فايروس كورونا .وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى انه “بعد ورود اتصال من احد الساكنين في شارع 62 في منطقة الكرادة بوجود مصاب بفيروس كورونا شرع تشكيل سرايا الدفاع الوطني بحملة تعفير وتعقيم واسعة للحفاظ على

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