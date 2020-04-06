اللواء السادس بالحشد يواصل تعفير مناطق كربلاء المقدسة ويوزع سلات غذائية بين العوائل المتعففة

2020/04/06 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل اللواء السادس في الحشد الشعبي، الاثنين، عمليات تعفير في كربلاء المقدسة للوقاية من فايروس كورونا، فيما وزع أيضا سلات غذائية ومواد طبية بين العوائل المتعففة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان “طبابة اللواء استكملت تعفير حي العامل والأمير والحي العسكري في كربلاء المقدسة “، مشيرا الى ان “الحملة شملت أيضا توزيع

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