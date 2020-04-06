2020/04/06 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سقطت صواريخ بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية من بينها أمريكية وشركات حكومية في محافظة البصرة ، اليوم الاثنين.وبحسب مصادر نفطية وأخرى في الشرطة جنوب العراق، فإن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، دون أن يسبب أضرارا أو خسائر بشرية.وأضافت أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها خمسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو وصور عن عملية الاستهداف الصاروخي للشركة النفطية الأميركية في البصرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو وصور عن عملية الاستهداف الصاروخي للشركة النفطية الأميركية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).