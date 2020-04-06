الحشد الشعبي يعفر مناطق في كربلاء للوقاية من كورونا

2020/04/06 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادواصل اللواء السادس في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عمليات تعفير في كربلاء المقدسة للوقاية من فايروس كورونا، فيما وزع أيضا سلات غذائية ومواد طبية بين العوائل المتعففة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “طبابة اللواء استكملت تعفير حي العامل والأمير والحي العسكري في كربلاء المقدسة”.وأضاف البيان، أن “الحملة شملت […]

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