بـ”كاتيوشا”.. ميليشياتٌ مواليةٌ لإيران تقصف الحقول النفطية في البصرة

2020/04/06 | 11:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحافية من محافظة #البصرة، اليوم الاثنين، بأن قصفاً صاروخياً استهدف شركة نفط أميركية.ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصادر قولها إن «خمسة صواريخ من نوع “#كاتيوشا” سقطت، فجر […]

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