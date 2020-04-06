بعد انتصارها على كورونا, الصين تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/06 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا في البلاد بعد تأكيدها في وقت سابق الانتصار في حربها على الوباء.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان تسجيل تسعة وثلاثين إصابة جديدة إضافة الى ارتفاع عدد الحالات التي لم تظهر عليها اعراض الإصابة والبالغ عددهم ثمان وسبعين حالة.

وأشارت اللجنة الى ان ثمان وثلاثين حالة كانت لأشخاص قدموا من خارج الصين وحالة محلية واحدة في إقليم هوبي الصيني، مبينة أن الأشخاص الوافدين الى الصين في هذه المرحلة هم الأشد خطورة على الأوضاع في البلاد.

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