وزارة التربية تنفي إصدار قرارات تتعلق بمصير طلبة الصفوف غير المنتهية

2020/04/06 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة التربية اصدار أي قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية.

وأكدت الوزارة في بيان ان ما تناقلته وسائل الاعلام من تسريبات على انها حزمة قرارات صادرة عن التربية هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماعات هيئة الراي ولم تحصل الموافقة على اعتمادها، مشيرة الى انها غير مسؤولة عن تداول أية اخبار تنشر خارج موقعها الرسمي، فيما دعت الى توخي الدقة في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.

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