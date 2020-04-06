ادوية سامراء: علاج فيروس كورونا سيكون في الصيدليات الأسبوع المقبل

2020/04/06 | 12:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] قالت شركة أدوية سامراء التابعة لوزارة الصناعة المعادن، ان "مستحضر علاج فيروس كورونا في الصيدليات سيكون الأسبوع المقبل".

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