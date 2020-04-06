2020/04/06 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، ان الدفاع المدني أجلى العديد من الاسر في المخيمات والمناطق التي تعرضت للفيضانات بسبب غزارة الامطار في المحافظة، مبيناً ان الملاكات الخدمية مستمرة بعملها.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان” ملاكات بلدية ومجاري نينوى، تمكنت من فتح عدة احياء كانت قد تعرضت لفيضانات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن اجلاء الاسر المتضررة من الفيضانات في نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن اجلاء الاسر المتضررة من الفيضانات في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).