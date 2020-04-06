تحديد موقف جريزمان من مغادرة برشلونة

2020/04/06 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وارتبط جريزمان بمغادرة برشلونة رغم أنه لم يُكمل عامًا واحدًا بقميص البارسا، إلا أنه ارتبط بالدخول في صفقة تبادلية مع لاعبين مثل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن جريزمان رغم أنه لم يتأقلم بشكل جيد مع برشلونة على مدار التسعة أشهر الأولى له، إلا أن الرحيل عن الكامب نو ليس في اعتبار اللاعب أو النادي.

وأضافت أن كلا الطرفين لا يفكران في الانفصال، موضحة أن النادي أيضًا لا يخطط لاستخدامه كجزء من صفقة تبادلية مع نيمار أو لاوتارو، حيث يرى أن مستقبل جريزمان سيكون في برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة التخطيط لموسم (2020/2021) بسبب تفشي وباء فيروس كورونا بالفترة الحالية، إلا أن أحد الأمور اليقينة هي أن جريزمان لا يزال في خطط برشلونة، ولن يغادر صفوف النادي الكتالوني.

وتمكن جريزمان الذي انضم لبرشلونة في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، من تسجيل 14 هدفًا في 37 مباراة.

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