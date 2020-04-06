رغبة نابولي تمنح ريال مدريد مفتاح صفقة رويز

2020/04/06 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي، عن إمكانية انتقال فابيان رويز، نجم وسط نابولي، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “برنابيو ديجيتال” المختص بأخبار ريال مدريد، أن نادي نابولي مهتم بالتعاقد مع لوكاس فاسكيز، جناح النادي الملكي، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لعملية تبادلية بين الفريقين.

وأضاف أن خوسيه كاييخون، جناح نابولي، قريب من مغادرة البارتينوبي في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالي سيكون في حاجة ماسة إلى بديل له.

ولفت الموقع إلى أن فاسكيز هو المرشح الأكبر لتعويض كاييخون في نابولي، موضحة أن ريال مدريد يعتقد أن هذه فرصة رائعة لإجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها رويز إلى الميرينجي، وفاسكيز إلى نابولي.

ويعد فابيان رويز هدفًا أساسيًَا بالنسبة لزيدان، المدير الفني لريال مدريد، حيث يسعى لتدعيم صفوف فريقه بالنجم الإسباني الذي تألق رفقة نابولي في الفترة الماضية.

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