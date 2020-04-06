الحكيم ووزير الصحة يؤكدان على أهمية عودة الأطباء العراقيين بالخارج إلى العراق

2020/04/06 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ووزير الصحة جعفر صادق علاوي تطورات ازمة كورونا وسبل مواجهتها وإدارتها إضافة الى تجاوز المعوقات والإشكاليات التي تواجه الملاكات الصحية في العراق.

وأكد الجانبان على ضرورة استثمار الأطباء العراقيين بالخارج والعمل على عودتهم للبلاد، وتأهيل المستشفيات وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يوفر ضمانا للفرد العراقي خاصة في ظل ما يتعرض له العراق من ظرف استثنائي نتيجة تفشي وباء كورونا.

وشدد السيد الحكيم على تسهيل مهمة عودة الأطباء العراقيين في الخارج الى العراق إضافة إلى تدريب الأطباء المتواجدين في البلد وتحسين ظروفهم المعيشية واستثمار امكانياتهم الكبيرة، كونهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا، فيما أكد استعداده لدعم خلية الازمة بالموارد البشرية بجيش من المتطوعين من شباب تيار الحكمة بما وبما يناسب الجهات المعنية.

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