إصابة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية التي علقت بسبب كورونا بالفيروس

2020/04/06 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب بريت كروزير قبطان حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” الذي حذّر سابقا من تفشي فيروس كورونا الجديد على متن سفينته، بمرض “كوفيد-19”.وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ الفحوص التي أجراها القبطان أثبتت إصابته بالفيروس، وذلك بعد ساعات قليلة من تمسّك وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بصوابية قرار إقالته.وقال إسبر لشبكة “إيه […]

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