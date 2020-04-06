نائب: فصائل المقاومة تمتلك معلومات دقيقة عن تواطؤ بعض الشخصيات السياسية مع واشنطن

2020/04/06 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية سعد شاكر، اليوم الاثنين، من استخدام واشنطن لأوراق ضغط جديدة على بعض الكتل السياسية لعدم انصياع قوى فصائل المقاومة لسياساتها “الخبيثة”.وقال شاكرفي تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “فصائل المقاومة تمتلك معلومات دقيقة عن تواطؤ بعض الشخصيات السياسية مع واشنطن”، مبينا أن “المعلومات السابقة لكتائب […]

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