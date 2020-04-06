الخارجية تتكفل بمنح 3 آلاف دولار لكل عراقي عالق خارج البلاد

2020/04/06 | 12:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، تكفلها بمنح كل فرد عراقي عالق في الخارج، مبلغ 3000 دولار.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تكفلت بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج".وأضاف، أنه "على ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الإجراءات"، مشيراً الى انه "سيتم إيصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج".وأكد الصحاف أن "سفارات العراق وبعثاته في الخارج هي بيوت العراقيين"، لافتا الى أن "السفارات العراقية والبعثات تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين".

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