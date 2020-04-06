بالصور .. العثور على منصة صواريخ استهدفت شركة اميركية في البصرة

2020/04/06 | 12:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرة عثرت قوة امنية على عدد من الصواريخ ومنصة لاطلاقها بعد استهداف شركة اميركية في البصرة .

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