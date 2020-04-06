2020/04/06 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى تطبيق حظر التجوال ومنع اي مواطن من كسره، مبينا ان خلية الازمة مطالبة بتطبيق المواد القانونية وحبس وتغريم المخالف.وقالت عضو بهار محمود في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان ”الالتزامَ بحظرِ التجوالِ والحجرِ الصحي واجبٌ وطنيٌّ على كل شخص، وعلى الجهاتَ المختصةَ لتطبيقِ القانونِ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات نيابية بتطبيق حظر التجوال بالقوة لمنع انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات نيابية بتطبيق حظر التجوال بالقوة لمنع انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).