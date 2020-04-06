زلزال قوي يضرب شمال إندونيسيا

2020/04/06 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية مالوكو الشمالية في إندونيسيا، دون أن يصدر تحذير من موجات تسونامي.وذكر بيان لهيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم تصدر السلطات بيانًا عن ما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع خسائر مادية أو بشرية، أو […]

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