2020/04/06 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لتكون الحصيلة الأعلى من نوعها في المحافظة خلال يوم واحد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “استمراراً للفحوصات والبحث عن المشتبه بهم، تم تشخيص 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أربيل، لـ 17 […]

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