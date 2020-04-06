خرائط كوكل توفر خدمة هامة للقابعين في المنازل

2020/04/06 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفرت “خرائط غوغل” خدمة جديدة وصفت بالحيوية والهامة لكل القابعين في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأوضح تقرير منشور على موقع “إنغادجيت” أن “غوغل مابس” طرحت تحديثا للتطبيق على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، يتضمن إضافة خيارات جديدة للأماكن المحيطة بالمستخدم.ويقدم تطبيق “خرائط غوغل” معلومات عن المطاعم المحيطة […]

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