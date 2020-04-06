ماتويدي يتفوق على رونالدو

2020/04/06 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم أكثر من لاعب إلى التحدي الجديد الذي أطلقه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو قد أطلق عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، تحدي كأس غرفة المعيشة، لمتابعيه ومحبيه بتأدية تمارين تقوية عضلات البطن، حيث نجح خلال 45 ثانية، في الحصول على 142 عدة.

وقبل الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، تحدي زميله، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو له، حيث نجح في تخطي رونالدو بحصوله على 144 عدة خلال 45 ثانية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، رد على تحدي كريستيانو، وقام بتأدية 125 عدة خلال 45 ثانية.

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