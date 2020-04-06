فريق معان الأردني يتحدى كورونا بتدريبات جماعية

2020/04/06 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أحمد أبو كبير، نجم فريق معان، أنه يخضع لتدريبات يومية بقيادة المدرب عبدالله القططي والمعد البدني قيس معمر.

وقال أبو كبير في تصريحات : “في كل يوم، يدخل اللاعبون على منظومة إلكترونية بتوقيت موحد؛ حيث يقود القططي، وقيس معمر التدريبات وكأننا في الملعب، وجميعنا يشاهد الآخر على الكاميرات”.

وتابع “بهذه الطريقة نشعر وكأننا في تدريب جماعي، وهو أفضل بكثير من التدريبات المنزلية المنفردة، بدليل أننا بعد الانتهاء من التدريبات نشعر بالتعب”.

وأضاف: “نعلم أن لاعب كرة القدم في حال غاب عن التدريبات لمدة يومين فقط، فإنه يفقد نصف لياقته البدنية، وتلعب التدريبات المنزلية دورًا في المحافظة على جزء من ذلك”.

وأكمل: “قرار استئناف بطولة الدوري يجب أن يسبقه منح الفرق مدة شهر ونصف للدخول بمرحلة إعداد جديدة، تضمن بلوغ اللاعبين الجاهزية البدنية، والفنية المأمولة”.

وحول توقعاته لموعد عودة المسابقات المحلية، قال: “ربما يكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وعن كيفية قضاء يومه بالحجر المنزلي، أجاب: “أشغل وقتي بلعبة البلاي ستيشن حيث أتحدّى شقيقي وأصدقائي، وفي ساعات المساء أحرص على متابعة المسلسلات، والأفلام”.

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