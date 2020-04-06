بعد استدراجها من السليمانية الى بغداد.. تحرير مخطوفة والقبض على الخاطفين

2020/04/06 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت أفواج طوارئ شرطة بغداد، اليوم الاثنين، من تحرير مخطوفة تم استدراجها من السليمانية الى بغداد، وإلقاء القبض على الخاطفين.

وذكر اعلام شرطة بغداد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تمكنت مفارز أفواج طوارئ شرطة بغداد من تحرير احد المختطفات والتي تم استدراجها من مدينة السليمانية الى بغداد، وتحديدا منطقة الكاظمية من قبل أحد المتهمين برفقة صديقه، وتم إلقاء القبض عليهما".

واضافت انه "تم تسليم جميع الاطراف إلى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية لإجراء اللازم وفق القانون وعرض اوراقهم امام القضاء".

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