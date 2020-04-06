ارتفاع اسعار الذهب الى ذروتها في تعاملات اليوم

2020/04/06 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى ذروته في أسبوع إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8% في الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1655.10 دولار.

وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وقالت نائبة رئيس أبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى ريليجير للسمسرة سوجاندا ساتشديفا، ان "من وجهة نظر طويلة الأمد، سيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودا يدوم طويلا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3% إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 1.6% إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9% إلى 14.52 دولار للأوقية.

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