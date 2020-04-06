بالصورة.. مصابان بكورونا في واسط يتماثلان للشفاء ويغادران المستشفى

2020/04/06 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاثنين، على صورة خاصة تبين خروج مصابين بفيروس كورونا من احدى مستشفيات محافظة واسط بعد تماثلهما للشفاء بشكل تام.

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