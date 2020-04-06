الحكومة تعلن تكفلها بإرسال 3 آلاف دولار لكل عراقي عالق في الخارج

2020/04/06 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن تكفلها بإرسال مبلغ 3 آلاف دولار لكل عراقي عالق في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصَحّاف، إن "وزارته ستتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج"، داعيا ذوي العالقين إلى "القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الاجراءات".

وأضاف الصَحّاف أنه "سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج"، موضحا أن "سفارات العراق وبعثاته تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين".

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