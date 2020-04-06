قراصنة يشنون هجمة جديدة بـ كورونا» لسرقة الأموال والبيانات

2020/04/06 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء في أمن المعلومات، عن شن مجموعات محترفة من القراصنة والمهاجمين، هجمة أمنية جديدة واسعة النطاق، تقوم على المسح العشوائي لحاسبات المستخدمين حول العالم، موضحين أن الهجمة الجديدة تعتبر من الهجمات المزدوجة.وقال الخبراء، ان الهجمات استخدم فيها نوعان من الفيروسات، الأول ينتمي لفيروسات التشفير والفدية، ويهاجم السجل الرئيس لبدء التشغيل بالحاسب، ويمنع تشغيله […]

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