اربيل تسجل 41 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/04/06 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجل41 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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