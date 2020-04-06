إقليم كردستان يمدد الحظر الشامل على حركة المشاة والمركبات إلى إشعار آخر

2020/04/06 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان تمديد حظر التجوال الشامل الذي فرضته قبل يومين، في جميع مناطق الإقليم.

وأكدت وزارة داخلية الإقليم في بيان، ان الحظر السابق الذي فرضته قبل يومين، والذي يشمل التنقل بالمركبات وحركة المشاة، سيبقى ساري المفعول لحين صدور تعليمات جديدة بشأنه، كاجراء وقائي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد ظهور حالات من عدم التزام بعض المواطنين بالتدابير الأمنية والصحية التي أعلنتها الجهات المعنية منذ بداية الازمة.

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