القوات الأمنية تلاحق مطلقي صواريخ بالقرب من شركة نفطية بالبصرة

2020/04/06 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ملاحقة مطلقي صواريخ سقطت بالقرب من موقع شركة نفطية بالبصرة.

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