محافظ النجف يعلن تسجيل ٢٦ حالة شفاء من كورونا ويؤكد خروجهم من الحجر الصحي

2020/04/06 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين] أعلن محافظ النجف، رئيس خلية الأزمة في المحافظة لؤي الياسري، الاثنين، تماثل 26 مصاباً بفايروس كورونا للشفاء.

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