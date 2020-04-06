الرواتب تُعيد مشهد الطوابير البشرية في العراق.. تجمع العشرات من المواطنين على نافذة مصرف بالبصرة(صور)

2020/04/06 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، طوابير بشرية كبيرة في محافظة البصرة على نافذة مصرف الـ TBI لاستلام رواتبهم.وجاء هذا المنظر في وقت يشهد العراق تفشي وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث سجلت البصرة حتى اليوم الاثنين 4 حالات ليرتفع العدد التراكمي في المحافظة إلى […]

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