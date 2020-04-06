حدود المستعمرة الإيرانية الجديدة

2020/04/06 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي عندما نقلّبُ صفحات التاريخ فإننا لا نقدم للأجيال اللاحقة دروسا من إخفاقات الأجيال التي سبقتها ومن نجاحاتها، فقط، بل لنتعلم نحن، قبلها، لكي نرسم طريقنا الآمن للوصول إلى...أكمل القراءة ←

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