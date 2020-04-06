بغداد المختطفة

2020/04/06 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي التاسع من أبريل 2003 ليس حدثا عسكريا وسياسيا عابرا في حياة شعب العراق، بل يحمل دلالات كثيرة.ففي هذا التاريخ سقطت دولة العراق الحديثة وتم اختطاف بغداد على...أكمل القراءة ←

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