لن يحصد قآني إلا نفس ماجناه المقبور قاسم سليماني

2020/04/06 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب من الصعب جدا أن يتعافى النظام الايراني أبدا من التأثيرات غير العادية للضربة المميتة التي تلقاها بمقتل الارهابي المقبور قاسم سليماني خصوصا وإنه لايمکن له أبدا أن...أكمل القراءة ←

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