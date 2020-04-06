بولندا تبتكر مادة لإبطاء الإصابة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء جامعة ياغيلونيا بمدينة كراكوف في بولندا، عن ابتكار مادة يمكنها إبطاء انتشار عدوى فيروس كورونا كثيرا.وقال كشيشتوف بيرتشن عالم الفيروسات في الجامعة للصحفيين “هذه المادة هي أول ابتكار في هذا المجال على مستوى العالم”.ووفقا للباحثين، النتائج “واعدة جدا، وهي خطوة أولى على طريق ابتكار الدواء المطلوب”.والمادة التي ابتكرها علماء جامعة ياغيلونيا، هي عبارة […]

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