تفاصيل عملية

2020/04/06 | 13:09 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

سقطت صواريخ بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية من بينها أمريكية وشركات حكومية في محافظة البصرة ، اليوم.

وبحسب مصادر نفطية وأخرى في الشرطة جنوب العراق، فإن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، دون أن يسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها خم...

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