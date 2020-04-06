الصين تستثمر تجربة كورونا وتطور تقنيات جديدة.. الهولوجرام يدخل في حملة مكافحة الفيروس(فيديو)

2020/04/06 | 13:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت الصين في استخدام تقنية هولوجرام للضغط على الأزرار في استخدامات كثيرة استعداداً لمكافحة انتشار أي عدوى فيما بعد.وأظهر شريط مسجل تداولته المواقع الالكترونية الصينية، حيث بدأت المواطنين باستخدام تقنية هولوجرام للضغط على الازرار في استخدامات كثيرة وهي خطوة تحمي المواطنين من أي فايروس أو عدوى على المدى القريب والبعيد.

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