الصحة الايرانية :الصين اخفت معلومات مهمة عن كورونا

2020/04/06 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ طهران عبر مسؤول إيراني عن صدمته من حقيقة خطورة فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل كبير في إيران، مشيرا إلى أن تصريحات الصين في بداية الأزمة كانت توحي بأن المرض "أخف من الإنفلونزا".ووصف المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم.وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، أن "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا".وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز.وأكد جيهانبور أنه "في حال عدم الالتزام بالتدابير المتخذة، والاستخفاف بالموضوع، فإن الوباء يمكن أن يبدأ مرة أخرى في العاصمة".وحتى مساء الأحد، بلغت وفيات كورونا في إيران 3 آلاف و603، فيما الإصابات 58 ألفا و226.وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليونين و266 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 261 ألفا.

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