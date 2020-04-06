“بوينج” تمدد تعليق الإنتاج في واشنطن إلى إشعار آخر

2020/04/06 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت شركة بوينج، اليوم الاثنين، إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج في مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر.وكانت أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 23 مارس، إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن كإجراء مؤقت للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وكان من المتوقع استئناف الإنتاج أوائل […]

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