حقيقة وفاة “تركي آل الشيخ” بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/04/06 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن وفاة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على إثر إصابته بفيروس كورونا القاتل.وخرجت بعض التقارير الصحفية يوم الأحد زاعمة وفاة الوزير السعودي، البالغ 38 عاما، بعدما أنهكه فيروس كورونا المستجد، مدعية أن جسده لم يتمكن من مقاومة الفيروس في ظل معاناته […]

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